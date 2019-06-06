За пять лет в Украине зарегистрировали 36 случаев уголовно наказуемого заражения неизлечимыми инфекциями

В течение 2014-2018 годов в Украине учтено 36 правонарушений из-за заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Украины.

В Украине за пять лет учтено 36 уголовных производств по статье 130 (Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью) Уголовного кодекса Украины. Всего зарегистрировано 66 уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 30 производств.

Согласно данным, наибольшее количество уголовных правонарушений учтено в 2015 году - 14. Наименьшее количество - в 2017 году - 4. Также в 2014-м - 7, в 2016 му- 5 и 2018-м - по 6.

Ранее сообщалось, что в Беларуси арестовали женщину, которая заразила ВИЧ восьмерых мужчин. В 2017 году Николаевщина попала в топ-5 зараженных ВИЧ/СПИДом областей Украины.