В Хмельницком задержали криминального авторитета «Молдована», которого два месяца назад экстрадировали из Украины

В среду, 4 июня, сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления СБУ задержали 38-летнего криминального авторитета по прозвищу «Молдаван».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Гражданин соседнего государства несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных частью 3 статьи 185 («Кража»), частью 1 статьи 309 («Незаконное хранение наркотических средств») Уголовного кодекса Украины.

Во время отбывания наказания получил уголовный статус «смотрящего» и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения для отбывания наказания. Кроме этого, мужчина, зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, постоянно скрывался от полиции и представителей Государственной миграционной службы.

В начале апреля этого года нарушителя миграционного законодательства задержали и выдворили за пределы Украины с запретом въезда до 2022 года. Однако, как выяснили правоохранители, вскоре он вне официальных пунктов пропуска вновь пересек границу Украины и вернулся в Хмельницкую область.

Мужчине уже объявили о подозрении по части 1 статьи 332-2 («Незаконное пересечение государственной границы») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас мужчина проверяют на причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений.