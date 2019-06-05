В Николаеве отдали под суд мать, которая отказалась от госпитализации больного ребенка и он умер

В Николаеве за невыполнение родительских обязанностей будут судить мать, которая отказалась от госпитализации ребенка, что привело к его дальнейшей смерти из-за болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Николаева.

По версии следствия, обвиняемая 13-17 февраля 2018 года, злостно не выполняла свои обязанности по уходу за малолетним двухлетним ребенком и написала 14 февраля в Николаевской областной детской инфекционной больнице отказ от госпитализации.

Она отказалась от проведения необходимого стационарного медицинского лечения ребенка, полного обследования с проведением квалифицированных консультаций смежных специалистов, установления диагноза и назначения адекватной терапии. В результате таких действий малолетний ребенок умер.

Обвинительный акт в отношении женщины, обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Украины («Злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия») поступил в суд 5 июня. Дело будет рассматривать судья Надежда Румянцева.

Напомним, как в Николаеве суд приговорил к условному сроку отца за отказ госпитализировать своего сына, из-за чего ребенок умер.