Суд заново рассмотрит дело относительно главы Веселиновской РГА о подстрекательстве врача подделать ему справку

Анатолий Филимонов Николаевский апелляционный суд направил на повторное рассмотрение уголовное производство относительно главы Веселиновской районной государственной администрации Анатолий Филимонова, обвиняемого в подстрекательстве врача подделать ему справки о больничном.

Об этом свидетельствует соответствующее определение апелляционного суда.

Как известно, в марте суд признал чиновника виновным в подстрекательстве должностного лица к служебному подлогу, использовании поддельного документа и завладении деньгами мошенническим путем. Председатель РГА склонил врача районной больницы к внесению ложных сведений в медицинскую документацию относительно его пребывания на стационарном лечении – чтобы ему выдали заведомо ложный больничный лист. Фактически в это время председатель райгосадминистрации находился на отдыхе в одном из санаториев Львовской области.

За преступления по части 4 статьи 358 («Использование поддельных документов»), части 1 статьи 190 («Мошенничество»), части 4 статьи 27, части 1 статьи 366 («Подстрекательство к служебной подделке») Уголовного кодекса Украины его оштрафовали на 2 тысячи 550 гривен и лишили его права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти сроком на два года. Позже Филимонов подал апелляцию на свой приговор.

Адвокат Анатолия Филимонова в апелляционной жалобе просил суд отменить приговор и уголовное производство в отношении его клиента закрыть в связи с отсутствием в его деянии состава уголовных преступлений.

Коллегия апелляционная суда пришла к выводу, что в данном случае были нарушены права на защиту чиновника в суде. Судьи отмечают, что врач, который заключил соглашение с прокуратурой о признании вины в подделке документов для главы РГА, в ходе досудебного расследования пользовался услугами того же адвоката, что и чиновник – согласно законодательства адвокат не имеет права защищать другое лицо или предоставлять ему правовую помощь, если это противоречит интересам лица, которому он оказывает или ранее оказывал правовую помощь.

«Во время нового судебного рассмотрения суда первой инстанции необходимо рассмотреть уголовное производство с соблюдением права на обвиняемого на защиту», – отметили в суде.

В итоге коллегия судей приняла решение приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области от 16 марта 2018 в отношении чиновника отменить и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции.