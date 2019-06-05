Киевская налоговая милиция и ГПУ проводят обыск автомобиля в центре Николаева

В Николаеве сотрудники налоговой милиции из Киева и Генпрокуратуры проводят обыски в автомобиле «BMW».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Следственные мероприятия проходят на пересечении улиц Спасская и Наваринская. Люди, которые представились сотрудниками налоговой милиции из Киева осматривают багажник черного «BMW», выезд которой заблокировали «Toyota».

Стоит отметить, что несколько сотрудников милиции запрещали корреспонденту проводить съемку и угрожали, что заберут фотоаппарат, ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс и запрет разглашать данные следствия.

Других подробностей о следственных мероприятиях неизвестно. В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области также сообщили «Преступности.НЕТ», что им никаких вызовов о событиях на пересечении улиц Спасской и Наваринской не поступало и их сотрудники в них участия не принимают.