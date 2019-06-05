Активисты требуют проверить факты сотрудничества мэра Одессы с группировкой Галантерника-Ангерта

Активисты ряда общественных организаций требуют проверить факты сотрудничества мэра Одессы Геннадия Труханова и его партии с организованной группировкой Александра Ангерта и его партнера Владимира Галантерника.

Об этом говорится в расследовании «Схемы преступных группировок Одессы, которые тесно связаны с городской властью».

Расследование совместно провели журналисты "Украинской службы информации" при поддержке одесского "7-го канала". В результате были выявлены многочисленные факты содействия городскими властями Владимиру Галантернику в присвоении городской собственности, в том числе несколько сотен гектаров земли в прибрежной зоне и в парках, обеспечение ремонта объектов частной собственности за средства городского бюджета и даже – в приватизации целой городской площади.

«К примеру, та же Старосенная площадь была приватизирована по так называемой «туалетной схеме», когда собственник маленького помещения в 20 кв. м просит местную власть сначала отдать ему в аренду, а потом и на выкуп площадь в пол гектара. При "правильной" поддержке городской власти несоразмерность желаний просящего и его фактической собственности не берется в расчёт. В последствии уже на частной территории строятся дома, торговые центры или будки для торговли. При этом все это украшается якобы реконструкцией на благо горожан. В таком случае еще и большая часть коммерческих конструкций строится за счет средств из городского бюджета», - говорится в расследовании.

Опрошенные журналистами юристы признают, что реализовать подобную схему без полного содействия городских властей Владимир Галантерник бы не смог. Но если бы речь шла только о городской земле, это было бы обычной коррупцией.

Тандем Труханова и Галантерника пошел дальше и захватывает военный аэродром.

– 40 человек захватили военный аэродром «Школьный» в Одессе. Этот аэродром все еще заблокирован. Часть территории захвачена частными структурами, принадлежащими т.н. компании «City», - заявил нардеп Мустафа Найем с трибуны Верховной Рады.

На месте аэродрома должен вырасти новый жилой микрорайон Аэропортовский. Его еще в марте 2015 года предусмотрел городской совет под руководством все того же Геннадия Труханова в новом Генплане Одессы.

– Городская власть передала компании Галантерника около 90 Га под застройку, включая часть территории военного аэродрома. Представить, что сохраниться военный аэродром со взлетной полосой, с базирующимися там истребителями, перехватчиками, а также ракетными комплексами внутри жилого квартала очень сложно. Просто аэродром обстраивают высотками по решению городской власти, захватывая фактически земли, которые им не принадлежат, - рассказал эксперт Олег Михайлик

Ныне в судах Одессы рассматривается более десятка дел, связанных с коррупционными скандалами, в которых замешана одесская городская власть. А активисты продолжают нести в правоохранительные органы данные о незаконных действиях преступной группировки во главе с Галантерником, политическое крыло, которого возглавляет сам мэр Одессы - Геннадий Труханов.