В Павлограде мужчина угрожал подорвать кафе гранатой, его остановили полицейские

Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Павлоградского ОП установили личность и задержали мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре города.

Об этом 5 июня сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

5 июня в 1:15 в полицию поступило сообщение, что один из посетителей угрожал бросить гранату, когда услышал, что заведение уже не работает. Заявитель сообщил, что после конфликта мужчина сел в автомобиль и поехал в направлении центра города. Также заявитель указал марку и номер автомобиля.

В ходе отработки информации правоохранители остановили указанный автомобиль. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а при осмотре транспортного средства было обнаружено гранату РГД-5.

Автомобиль и боеприпас изъяли, гранату направили на экспертизу. Мужчину доставили в Павлоградский отдела полиции для установления всех обстоятельств дела. Оказалось, что задержанный - житель Синельниково 1973 года, который приехал в Павлоград для отдыха в развлекательных заведениях.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, ранее в Кривоозерском районе полицейские изъяли у местных жителей боеприпасы, порох, оружие со следами переделки и комплектующие к ней.