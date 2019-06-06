ГПУ объявила Ющенко о подозрении по делу о «Межигорье»

Виктор Ющенко Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении в деле о выведении резиденции «Межигорье» из госсобственности.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко в Telegram.

Так, подозрение выдвинуто по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя «Межигорье» из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал «Межигорье» в устав госпредприятия Надра Украины, а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в «Межигорье» персональный рай», - написал Лещенко.

Также он отметил, что подозрение направили Ющенко по почте.

Как известно, экс-главу Госуправделами задержали по подозрению в завладении имуществом «Межигорья» на 540 миллионов.