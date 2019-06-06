Апелляционный суд разрешил начальнице Николаевского горцентра занятости, подозреваемой в вымогательстве, вернуться на должность

Наталья Рябова Николаевский апелляционный суд отменил отстранение от должности для начальницы Николаевского городского центра занятости, поскольку прокуратура не смогла обосновать необходимость подобного ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 6 мая сотрудники полиции, СБУ и военной прокуратуры проводили обыски у должностных лиц областного и городского центров занятости. Правоохранители разоблачили и задокументировали преступную чиновников, которые якобы ежемесячно требовали неправомерную выгоду от своих подчиненных – начальников отделов и филиалов в районах, за непринятие по ним мер дисциплинарного воздействия, а также начисления ежемесячно премии, надбавки за интенсивность труда и не создание искусственных препятствий в профессиональной деятельности.

Позже стало известно, что после обысков задержали начальницу городского центра занятости Наталью Рябову.

8 мая суд отправил ее под домашний арест в ночное время. Она отрицала факт вымогательства и заявила, что ее сотрудница добровольно отдала ей 1268 гривен для изготовления новых табличек в Корабельном районном центре занятости, поскольку в бюджете на такие расходы деньги не предусмотрены. Несколько позже Центральный райсуд по ходатайству военной прокуратуры отстранил ее от должности до 6 июня.

Не соглашаясь с решением суда и считая определение следственного судьи незаконным, подозреваемая просила коллегию судей апелляционного суда отменить постановление Центрального районного суда Николаева. Она указала, что прокурором в полной мере не доказано наличие оснований для отстранения ее от должности, а следственным судьей преждевременно констатировано совершение ею уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

«В связи с тем, что стороной обвинения не приведено оснований, которые бы указывали на то, что пребывание или отстранение Р. от ​​занимаемой должности (директора Николаевского городского центра занятости) любым образом может влиять на продолжение преступной деятельности или на ход досудебного расследования, Николаевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Центрального районного суда города Николаева», – говорится в сообщении.

Напомним, как экс-замдиректора областного Центра занятости Владимира Картавцева задержали в личном кабинете 22 мая 2018 года при передаче 4,5 тысяч гривен взятки от предпринимателя.

Ранее сообщалось, что потерпевший прибыл к Картавцеву с предложением о поставке трех сушилок для рук с ценой 4,5 тысячи гривен за единицу техники. В этот же день Владимир Картавцев якобы сообщил бизнесмену, что последний должен отдать ему 1,5 гривен с каждой сушилки. Кроме того, Картавцев якобы обещал предпринимателю, что в дальнейшем будет способствовать подписанию и других договоров с предпринимателем в случае оплаты неправомерной выгоды в 4,5 тысячи гривен. В частности, бизнесмену предлагалось поставить решетки на окна, но при этом нужно будет отдать 70% от оплаченной завышенной стоимости за товар.

Позже, на заседании в январе, Владимир Картавцев признал свою вину по первому эпизоду, но отказался от виновности во втором.

После этого прокурор заявил о изменении обвинения. Ранее действия Владимира Картавцева квалифицировали по части 3, а в новом обвинении - по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

Отметим, что санкция части 3 этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а части 1 – штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Владимир Картавцев согласился с облегченными изменениями в обвинении и пошел на сделку с прокурором. В результате судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко утвердил сделку о признании виновности обвиняемого в получении взятки экс-заместителя Николаевского областного центра занятости Владимира Картавцева – теперь он должен выплатить штраф в размере 25,5 тысяч гривен.