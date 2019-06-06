Суд арестовал столичную квартиру скандального экс-замглавы СБУ Кононенко, которую он незаконно приватизировал

Виктор Кононенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество экс-заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.

Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-Президента Виктора Януковича Андрей Портнов и опубликовал соответствующее решение суда.

Как известно, будучи на должности заместителя главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко оформил право собственности на служебную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева. Стоимость такого жилья составляет около 6 миллионов гривен.

«Сегодня в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко – заместителя главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе центре Киева», - написал Портнов.

Он добавил, что это решение имеет целью «вернуть государству украденное у него имущество и еще раз передать сигнал приспешникам Порошенко – скоро все выложите из карманов и положите туда, откуда взяли».

Согласно решению суда, наложен арест на квартиру Кононенко в столице - экс-замглавы СБУ не может отчуждать, передавать в залог и каким-либо иным способом распоряжаться трехкомнатной квартирой.

Напомним, что 3 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко.