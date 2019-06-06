В колонии на Днепропетровщине произошел бунт – заключенные отказывались возвращаться с прогулки и поджигали матрасы

В Пятихатской исправительной колонии произошел бунт заключенных.

Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

В колонии строгого режима в селе Красноивановка, Пятихатского района произошли массовые беспорядки заключенных. Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни заключенных.

Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы.

Пожар удалось потушить, информации о пострадавших нет. Пока не известно решена ситуация. По данному факту начато расследование. Ведется проверка.

Как известно, 27 мая в Одессе в колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных, в результате которого был подожжен автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также пострадали четверо сотрудников учреждения. Различные источники информации сообщали о сбежавших заключенных и о том, что в заложники были взяты тюремщики, но в полиции эту информацию опровергли. В то же время, как омбудсмен Денисова заявила о нескольких заложниках.

Напомним, что экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступали угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством.

Также ранее сообщалось, что экс-руководитель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на свой странице в Facebook опубликовал видео, которое появилось в сети, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего».

Помимо этого напомним, как прошел бунт некоторых заключенных в Николаевском СИЗО во время Пасхальных праздников 8 апреля 2018 года. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.

После этого на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.