Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова в запас

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, генерал-полковника Виталия Маликова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.

В тексте указа значится, что Маликов уволен в запас СБУ «в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды».

Отметим, Маликов с 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве внутренних дел. С мая 2014 года начал службу в СБУ. Он занимался вопросами работы Антитеррористического центра при СБУ.

В июле 2015 года указами президента Петра Порошенко № 439 и № 453 Маликова назначили первым заместителем председателя СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Напомним, в Администрации Президента ожидают, что Верховная Рада Украины сможет рассмотреть уже наработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, которым в частности предусматривается ликвидация Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемое управление «К») спецслужбы.