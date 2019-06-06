На Киевщине неизвестный привязал к воротам дома экс-беркутовца гранату

В Киевской области неизвестный привязал предмет похожий на гранату к воротам дома.
Об этом сообщают УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что в доме, к двери которого, привязали вероятно гранату живет человек, который ранее работал в подразделении «Беркут».
Правоохранители начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, что ранее суд приговорил к тюремному сроку экс-«беркутовца», выдавшего террористам информацию о визите Порошенко и Авакова.