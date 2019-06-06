САП и ГПУ сообщили о подозрении экс-директору предприятия «Укроборонпрома» по делу о растрате ₴9 миллионов

Назар Холодницкий Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю в растрате 9 миллионов гривен.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает «Левый берег».

По его словам, о подозрении экс-руководству бронетанкового завода сообщили 5 июня. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Речь идет о хищениях руководства Харьковского бронетанкового завода при поставках прицелов к танкам.

Кроме того, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении детективу Национального антикоррупционного бюро по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода. Такое заявление в четверг, 6 июня, на брифинге сделал генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, следствие установило факт растраты 9 миллионов гривен госсредств на Харьковском бронетанковом заводе. Преступление расследовали прокуроры НАБУ, но делали это неэффективно: детектив бюро сначала назначил экспертизу для установления убытков на заводе, но затем по непонятным причинам отозвал это ходатайство.

Накануне, 5 июня, замгенпрокурора Анжела Стрижевская объявила подозрение детективу НАБУ по фамилии Завгородний, который расследовал это дело с 2016 года и имел все доказательства. Луценко сообщил, что детектив мог совершить это правонарушение по указанию кого-то из руководителей НАБУ.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.

К тому же, государственное бюро расследований вызвало журналистов программы «Наші гроші» на допрос в рамках уголовного производства относительно хищений в «Укроборонроме».

Напомним, что в начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода за 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна «Укроборонпром».