На Николаевщине отменили оправдательный приговор трем мужчинам, которых обвиняли в убийстве собутыльника

Херсонский апелляционный суд отменил оправдательный приговор Николаевского районного суда в отношении трех мужчин, которых обвиняли в причастности к смерти их 52-летнего собутыльника.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в апреле 2017 года в поселке Ольшанское Николаевского района. Злоумышленники вместе с погибшим употребляли спиртное, и 29-летний мужчина обнаружил пропажу своего телефона.

Он набрал свой номер с другого телефона и услышал мелодию вызова своего мобильного в кармане погибшего. Владелец телефона без колебаний начал наносить удары кулаками в голову своего собутыльника. Двое других схватили ножки от кровати и стула и присоединились к избиению. Пострадавший в тот же день от полученных тяжких телесных повреждений скончался в больнице.

Двое из трех обвиняемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Николаевский районный суд 20 ноября 2018 года двух злоумышленников возрастом 37 и 39 лет признал виновными в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого. Главного фигуранта по делу оправдали.

Прокуратура в связи с существенными нарушениями требований уголовно-процессуального закона подала апелляцию, которую апелляционный суд одобрил и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, что ранее на Николаевщине женщину посадили в тюрьму на шесть лет за убийство дочери в ее день рождения.