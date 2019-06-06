Ющенко назвал «имитацией бурной деятельности» подозрение ГПУ о причастности к незаконной приватизации «Межигорья»

Экс-президент Украины Виктор Ющенко отверг обвинения Генпрокуратуры в причастности к незаконной приватизации «Межигорья».

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Как известно, ГПУ сообщила о подозрении бывшему Президенту Украины Виктору Ющенко в деле о выведении резиденции «Межигорье» из госсобственности. Подозрение выдвинуто по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

«Коротко суть подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье», – написал Ющенко.

Он отметил, что не будет скрываться или избегать следствия, поскольку в обвинениях нет «ни оснований, ни доказательств».

«Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу!» – написал Ющенко.

Ющенко подчеркнул, что в деле есть политический контекст, связанный с тем, что «практически по всем фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измены и убийств на Майдане» снята ответственность.

«Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», – отметил он.

Напомним, как ранее экс-главу Госуправделами задержали по подозрению в завладении имуществом «Межигорья» на 540 миллионов.