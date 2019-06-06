Суд утвердил сделку и избрал наказание пятерым участникам нападения на Гандзюк

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку и чиновницу Херсоноской мэрии Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Приговор суда огласили на заседании 6 июня.

Как известно, пятеро обвиняемых в совершении покушения на общественное активистку и чиновницу Херсонской мэрии Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором, по которой стороны согласились на наказание в виде от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Согласно соглашению о признании вины, координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин получил 6,5 лет тюрьмы, а исполнитель Никита Грабчук – 6 лет лишения свободы.

Другие фигуранты Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили наказание в виде 4 лет лишения свободы, а Виктор Горбунов – 3 года.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

27 марта разыскиваемый по делу об убийстве Гандзюк заявил, что замглавы Херсонской ОГА просил его как-то наказать чиновницу.

Ранее подчиненные Генпрокурора Юрия Луценко изменили обвинение Павловскому: вместо «организации убийства» его действия переквалифицированы на 396 УК («Сокрытие преступления»). Кроме того Сергею Торбину и четырем возможным исполнителям убийства Екатерины Гандзюк также «смягчили» подозрение. Теперь их подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Также ранее суд отказался продлить отстранение от должности Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк.