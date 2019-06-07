На Николаевщине налоговики со спецназом пограничников изъяли из незаконной торговли алкоголь и сигареты на ₴700 тысяч

Налоговая милиция совместно с сотрудниками погранслужбы и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили нелегальный табачно-водочный бизнес на Николаевщине.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области и в Государственной пограничной службе Украины.

В рамках открытого уголовного производства, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в местах накопления и изготовления подакцизных товаров.

При обысках обнаружили более 22 тысяч пачек сигарет различных марок и 170 литров водочной продукции кустарного производства, которую «дельцы» планировали реализовать на территории Николаевской области. Сумма оценки выявленных товаров составляет около 700 тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, как на Николаевщине налоговики выявили павильон, где незаконно продавали алкоголь и сигареты.