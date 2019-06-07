Полиция проводит обыск в Службе автомобильных дорог Николаевщины

Днем в пятницу, 7 июня, в офисе Службе автомобильных дорог Николаевской области проводят следственные действия.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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На данный момент в здании Службы, которое расположено на улице Галины Петровой, 2A, находятся сотрудники департамента по защите экономики Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Также на место была вызвана карета скорой медицинской помощи, однако для кого именно - неизвестно.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Нацполиции, обыск проводится в рамках уголовного производства, открытого по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о закупке услуг по текущему ремонту дорог на сумму 14 миллионов 650 тысяч гривен у фирмы «Дорсервис», которая на тот момент находилась в стадии ликвидации.

С исполняющим обязанности начальника САД Николаевщины Андреем Максименко редакции связаться не удалось.

Напомним, как в сентябре 2017 года николаевская СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «СК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что тогдашний директор САД в Николаевской области Сергей Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен за якобы ремонт дороги «Большая Корениха – Каменка». Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».

6 декабря того же года начальнику САД в Николаевской области Сергею Ткаченко вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). Вслед за ним, 11 декабря, подозрение по этой статье сообщили директору ООО «СК Дорсервис» Андранику Амирханяну.