В Германии нашли мёртвой участницу шоу «Україна має талант»

Алла Клишта В Германии нашли мёртвой 33-летнюю украинскую танцовщицу, участницу шоу «Україна має талант» Аллу Клишту.

Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на The Daily Mail.

Девушка пропала в конце апреля. Об этом стало известно, когда она не появилась на плановом выступлении во Франкфурте. Спустя несколько недель стало известно, что Клишту убили, а затем бросили в реку на юго-западе Германии. Тело участницы талант-шоу нашли еще 18 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

Полиция подозревает в убийстве Аллы Клишты ее 30-летнего бывшего бойфренда, однако его имя сотрудники правоохранительных органов не называют. Неизвестны и обстоятельства убийства танцовщицы, несмотря на то, что вскрытие уже провели. Отмечается, что убийство произошло до того, как тело бросили в реку.

Как известно, девушка принимала участие в шоу «Україна має талант» в 2011 году, а также выступала на сцене его немецкого и румынского аналогов. Алла Клишта является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскрученных обручей. Она прокрутила 102 хула-хупа, общий вес которых составляет 20 килограммов.

Ранее сообщалось, что в США нашли мертвой молодую украинку – подозревают мужа, который ее постоянно избивал.