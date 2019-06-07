В Австралии с помощью рентгена нашли крупнейшую партию наркотиков – 1,6 тонны метамфетамина прятали в динамиках

Австралийские власти захватили крупнейшую в истории страны партию метамфетамина.

Об этом сообщает «ВВС».

Наркотики, стоимость которых оценивается в 840 миллиона долларов США, были обнаружены в стереодинамиках в порту Мельбурна. По словам полицейских, груз прибыл из Таиланда. Метамфетамин или как его называют «лед» назван самым распространенным и вредным наркотиком в Австралии.

Наркотики обнаружили после того, как Австралийские пограничные войска (ABF) использовали рентгеновское излучение для выявления «аномалий» в грузе после его прибытия из Бангкока. Полиция сообщила, что около 37 килограммов героина также обнаружили в вакуумных пакетах внутри динамиков.

По данным правительства Австралии, Виктория – второй по численности населения штат страны – потребляет более двух тонн кристаллического метамфетамина в год. Цена на кристаллический метамфетамин в Австралии является одной из самых высоких в мире, что заставляет организованные преступные группировки страны все чаще торговать наркотиками.

Напомним, что в Николаеве подозреваемому в торговле синтетическими наркотиками увеличили залог до 5 миллионов гривен.