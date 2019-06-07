Конституционный суд стал на сторону Коломойского и ограничил права НАБУ – это может привести к потере 7 миллиардов

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части 1 статьи 17 закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Соответствующее решение было принято по конституционной жалобе АО «Запорожский завод ферросплавов» во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС, сообщает «Укринформ».

Соответствующее производство КСУ открыл в октябре 2018 года по жалобе акционерного общества «Запорожский завод ферросплавов» - предприятия, которое контролируется группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Там считали неконституционными полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции. Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что отмена через суд таких соглашений – это механизм остановки коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

В целом за 4 года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признали недействительными 92 сомнительные сделки. Госпредприятиям должны были вернуть 7 миллиардов гривен. После принятия КСУ этого решения НАБУ больше не сможет оспаривать сделки, пока еще идет расследование.

Главный редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook написала, что «негативные последствия этого решения – как от отмены статьи о незаконном обогащении. Только в промышленных масштабах».

«Мы регулярно пытались попасть на заседание Конституционного суда, где рассматривалось это решение. Но туда не пускали журналистов. И вчера наконец Конституционный суд вынес окончательное решение в закрытом режиме. Еще одна победа Игоря Коломойского – плодами которой воспользуются все составители незаконных, невыгодных для государства договоров на миллиарды гривен. На основе решения КС теперь могут обнуляться все предыдущие решения о расторжении этих соглашений. Это огромные потери для украинского бюджета», - сообщила она.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что не будет на стороне Коломойского в вопросе «Приватбанка».