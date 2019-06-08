В Одесской области рецидивист изнасиловал беременную туристку из Николаева

В Южном Одесской области пьяный мужчина изнасиловал беременную жительницу Николаева.

Об этом идет речь в сюжете местного телеканала «Миг».

Сообщение от пострадавшей об изнасиловании поступило в полицию 5 июня около 02:00.

«Прибыв на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено девушку, 2001 года рождения, с явными признаками беременности, жительницу Николаева. Она сообщила, что приехала на отдых в Южный к своей подруге. Встретив ранее знакомых парней, вместе пошли в одно из южненских кафе, где распивали спиртные напитки. Около 01:30 девушка собралась уходить домой, но один из парней пошел ее провожать. Во время прогулки малознакомый парень оттащил пострадавшую на пустырь, где угрожая физической расправой изнасиловал. После этого исчез с места происшествия. Пострадавшая была осмотрена врачами, после чего была отпущена домой», – рассказал начальник уголовного розыска Южненского одела полиции Александр Мусиенко.

Сотрудники полиции за оперативно установили место нахождение подозреваемого в одном из парков города, где и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление временно проживающий в Южном парень, 1992 года рождения. По словам Александра Мусиенко, задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За указанным фактом были внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование относительно женщины, которая находилась в состоянии беременности»). Подозреваемого после задержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины поместили в изолятор временного содержания в Одессе. За содеянное ему грозит ответственность в виде лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

По словам Мусиенко, накануне изнасилования, подозреваемый совершил в Южном грабеж. А именно завладел с применением физической силы чужим имуществом – мобильным телефоном и деньгами мужчины, который находился в нашем городе на отдыхе. Потерпевший турист обратился с заявлением в Южненское ОП уже после того, как подозреваемый был доставлен в участок. За совершение указанного правонарушения задержанному грозит ответственность в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

Напомним, как 23 мая 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку. Девушка праздновала своей день рождения с друзьями, после чего решила встретиться с подругой. Когда они уже собрались домой и на остановке общественного транспорта по улице Космонавтов ждали такси, к ним подошли познакомиться трое парней. Именно в это время подъехало такси, и заявительница направилась к машине, а один из парней предложил поехать вместе, мол, ему по дороге. После того, как девушка вышла у подъезда своего дома, мужчина пошел за ней и начал угрожать ножом. Затем отобрал ювелирные украшения и изнасиловал.