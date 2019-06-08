Задержанного в РФ корреспондента «Медузы» с травмами увезли от силовиков в больницу

Врач скорой помощи, который осмотрел задержанного в России корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, диагностировал у него сотрясение головного мозга, гематому и подозрение на перелом ребер.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на главу правозащитной группы Агора Павла Чикова.

Врач заявил о необходимости отправить Голунова в больницу и сделать рентген. Однако полиция отказала журналисту в госпитализации.

Несколько позже издание со ссылкой на управление МВД по Москве сообщило, что их корреспондента все же направили на обследование в больницу.

Адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай рассказывает о состоянии журналиста. По сообщению МВД, Голунова отправили в больницу на обследование. pic.twitter.com/sfWBQb1T7n — bbcrussian (@bbcrussian) 8 июня 2019 г.

Как известно, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по обвинению в сбыте наркотиков. Голунов в этот момент шел на рабочую встречу с другим журналистом. По его словам, сзади к нему подбежали двое мужчин в гражданской одежде и объявили журналисту, что тот задержан. На просьбу представиться они ответили: «А ты не догадываешься? Уголовный розыск!» Голунову заломили руки, надели наручники, затем его посадили в автомобиль.