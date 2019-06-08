В Николаеве полицейские с преследованием задержали двоих мужчин, подозреваемых в угоне «Toyota Camry» в Киеве

Вечером в субботу, 8 июня, в Николаеве задержали двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля «Toyota Camry» в Киеве.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

В полицию поступил вызов о том, что в районе села Нечаяное водитель автомобиля «Toyota Camry» нарушает правила дорожного движения и двигается по направлению в Николаев. В это время экипаж патрульной полиции начал ждать указанный автомобиль на въезде в город в районе Варваровки, но когда подали ему сигнал об остановке, мужчина, который был за рулем транспортного средства, проигнорировал его и повысил скорость. Тогда полицейские начали преследование, а водитель, в свою очередь, пытался скрыться во дворах возле жилого комплекса «Солнечный». Когда автомобиль загнали в тупик, один из мужчин, находящихся в «Toyota», попытался сбежать, однако его остановили патрульные полицейские. Второго на месте также задержали.

Фото: Новости-Н

При выяснении обстоятельств оказалось, что указанное транспортное средство было угнано утром в Киеве. Также стало известно, что водитель находится в розыске за совершение уголовных правонарушений.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в Большой Коренихе 18 января неизвестный ударил таксиста по голове и угнал его автомобиль «Daewoo Sens». Мужчина скрывался около суток. Вечером 19 января его вместе с угнанным автомобилем все же нашли и к месту его нахождения выехало значительное количество таксистов. При попытке сбежать угонщик протаранил полицейский «Mitsubishi» и неудачно попытался скрыться пешком.

Позже в полиции сообщили, что им пришлось охранять задержанного от таксистов, которые хотели совершить над ним самосуд.