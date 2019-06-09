На Николаевщине похитителя кроликов отправили в тюрьму на три года

За кражу кроликов в Снигиревском районе мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Баштанского районного суда Николаевской области.

Установлено, что мужчина с непогашенной судимостью проник на территорию чужого домовладения в средине октября и похитил четырех кроликов. 28 октября он в состоянии алкогольного опьянения повторил преступление, но уже забрал пять животных.

Свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений обвиняемый признал полностью, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, как на Николаевщине вор из-за кражи двух гусей загремел в тюрьму на 3,5 года.