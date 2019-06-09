В селе возле Николаева местные жители побили окна такси – на подмогу коллеге приехали несколько десятков таксистов

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В субботу ночью, 8 июня, в селе Котлярево Витовского района местные жители побили окна в автомобиле такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», который стал свидетелем переговоров водителей такси по рации.

Что стало причиной конфликта, неизвестно, однако в итоге оказались разбиты окна автомобиля такси. На помощь к коллеге из Николаева выехали несколько десятков водителей такси. Также в село выдвинулись сотрудники полиции.

По не подтвержденной информации, в селе произошла массовая драка. Детальная информация уточняется и будет опубликована позже.

Напомним, ранее в Николаеве дали два года условно таксисту, который в ходе конфликта пистолетом разбил голову своему пассажиру.

А в 2018 году ночью 9 июня толпа таксистов побила дебошира, который цеплялся к одному из них

Анатолий Чубаченко

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