На Закарпатье полицейские с погоней задержали мужчину с партией метамфетамина на ₴2 миллиона

8 июня, во второй половине дня, рядом с ПГТ Нижние Ворота, Воловецкого района, сотрудники полиции нашли в автомобиле жителя Мукачево более 2 килограмм метамфетамина. Водителя, который пытался скрыться от полиции, задержали.

Об этом сообщается на веб-сайте «Национальной полиции».

Задержание проводилось в рамках операции «МАК», сотрудники полиции попытались остановить автомобиль «Skoda Superb» для проверки. Несмотря на это, водитель проигнорировал требование правоохранительных органов и ускорился, а во время преследования полицейскими стал виновником двух ДТП, после чего выбежал из авто и скрылся в лесу.

В ходе оперативной работы владельца машины разыскали в 2 километрах от места событий.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили пакет с веществом, похожим на психотропное, весом 2 килограмма. Экспресс-тест показал, что это метамфетамин. Общая стоимость изъятого составляет около 2 млн гривен.

Напомним, в Николаеве 26-летнему местному жителю, задержанному с партией наркотиков, увеличили размер залога почти на 2 миллиона гривен – до 5 миллионов.

А австралийские власти 7 июня задержали крупнейшую в истории страны партию метамфетамина.