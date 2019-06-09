В Бангладеше арестовали шестерых украинцев, которые взламывали банкоматы

В Бангладеш правоохранительные органы арестовали шестерых граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками и незаконном обогащении.

Об этом сообщает «Zahid.net» со ссылкой на «Bdnews24».

«Мошенники снимали деньги с банкоматов Датско-бангладешских банка в районе Бадда, что в столице страны Дакке. Еще один подозреваемый из группы людей был арестован в другом районе», - Хильгон.

В общей сумме суд арестовал шестерых иностранцев еще в понедельник, 3 июня. Имена подозреваемых - Денис Витомский (20 лет), Назар Вознюк (19), Владимир Трещинский (37), Сергей Украинец (33), Олег Шевчук (46) и Валентин Соколовский (37).

Чтобы взломать систему, подозреваемые использовали опции роуминга через украинские телефонные номера, сообщила полиция. Арестованные во время преступления общались с кем-то из Украины, после чего получали контроль над банкоматами. На кадрах местного телевидения видно, что они снимали деньги с помощью карточек даже в присутствии охранников. Подозреваемые были одеты в темные очки и шапки.

Полиция пока выясняет, имеют ли к мошенникам отношение граждане Бангладеш.

Напомним, 25 мая в Деснянском районе Киева трое злоумышленников взорвали банкомат и скрылись, забрав с собой кассеты с наличными. Инцидент произошел прямо в отделении «Приватбанка».

А ранее, под Днепром неизвестные взорвали банкомат «Приватбанка» в магазине «Світанок» и унесли с собой кассеты с деньгами. Инцидент произошел около 02:00, 16 мая, в селе Подгородном на улице Партизанской.