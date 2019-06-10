Полиция искала у николаевца незаконное оружие, а нашла еще и наркотики

В Корабельном районе Николаева полиция изъяла у 25-летнего местного жителя оружие, боеприпасы и наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На основании постановления суда следователи с привлечением кинолога со служебной собакой провели санкционированный обыск частного домовладения мужчины. Полицейские в одной из комнат обнаружили и изъяли охотничье ружье ИЖ, которое владелец хранил незаконно, коробку с порохом, патроны различного калибра, а также корпус боевой гранаты Ф-1, которую он якобы нашел на улице и решил оставить для себя.

Кроме того на чердаке дома фигуранта полицейские обнаружили развешанные на веревке стебли растений рода конопли в высушенном состоянии, а в одной из комнат – бумажный пакет с высушенным и измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Все изъятое направлено на проведение экспертиз, по результатам которых будет решаться вопрос о принятии дальнейших процессуальных решений, в частности, предоставление дополнительной квалификации уголовного преступления по статье 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта»).

Также в рамках поиска незаконного оружия участковые офицеры Корабельного отдела полиции провели санкционированный обыск и задокументировали факт незаконного хранения 60-летним жителем района патронов к мелкокалиберной винтовки, которые он хранил в шкафу собственной комнаты. По словам владельца, боеприпасы достались ему от деда «по наследству».

Патроны изъяты и направлены на экспертизу. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта»).

Досудебное следствие продолжается. В обоих случаях полиция устанавливает источник происхождения и цели хранения боеприпасов, оружия и взрывчатки.

Напомним, как в Николаеве полиция задержала 20-летнего парня с патронами и наркотиками.