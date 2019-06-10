Николаевская таможня обнаружила нарушения за период, когда ее временно возглавил Резник – ГБР открыла уголовное дело

Игорь Резник Николаевская таможня ГФС провела по обращению народного депутата аудит на предмет растраты средств из госбюджета в марте-апреле, когда исполняющим обязанности руководителя таможни был Игорь Резник.

Об этом сообщатся на Facebook-странице Николаевской таможни.

Как известно, и.о. начальника начальника таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и городе Севастополе Игоря Резника направили руководить Николаевской таможней в конце февраля. действующее руководство таможни тогда отправили в отпуск.

«Установили, что за это время при оформлении минеральных удобрений (аммиачной селитры) был осуществим выпуск товаров на основании временных таможенных деклараций с нарушениями действующего законодательства. В результате в государственный бюджет не поступило 162,7 миллионов гривен. По данному факту Государственное бюро расследований уже открыло уголовное дело на исполняющего обязанности руководителя таможни в этот период», – отметил начальник Николаевской таможни Роман Криль.

Кроме того, аудит обнаружил факт кражи более тысячи тонн ячменя, которую направили на хранение в состав ООО «Аскет Шиппинг» в Николаеве. Тогдашнее руководство таможни не обеспечило изъятие предмета правонарушения и надлежащего контроля за действиями подчиненных. Николаевская таможня ДФС обратилась по этому факту в Нацполицию области.

Уже в мае Николаевская таможня ГФС перевыполнила план поступления таможенных платежей перечислив в госбюджет 349,9 миллионов гривен. Это на 24,3 миллиона гривен больше запланированного.

«Таким образом, в мае Николаевская таможня работала эффективнее и результативнее, чем в предыдущие месяцы. Результат не только в том, что мы обеспечили госбюджета надлежащие поступления, но и в выявлении просчетов и откровенных нарушений предыдущего руководства. Это позволит таможенникам сделать соответствующие выводы на кадровом и организационном уровне, что обеспечит дальнейшую трансформацию таможни в сервисную службу европейского образца», – убежден Роман Криль.

Напомним, как в конце мая Николаевская таможня ГФС пресекла попытку импортировать на территорию Украины крупную партию нефтепродуктов с использованием минимизации уплаты таможенных платежей. Две партии топлива стоимостью в 183 миллиона гривен арестованы судом.