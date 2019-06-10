Николаевец ранил ножом свою сожительницу, а потом пытался зарезать себя

В Николаеве в ночь на 9 июня 41-летний мужчина тяжело ранил кухонным ножом свою 39-летнюю сожительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось в квартире дома по улице Крылова. Во время нетрезвой ссоры сожителей мужчина ранил женщину ножом в шею и плечо. Крики пострадавшей услышал квартирант, который арендует в жилище одну из комнат. Он оттолкнул нападавшего и начал оказывать женщине помощь, пытаясь остановить кровотечение. В этот момент злоумышленник решил свести счеты с жизнью и тем же ножом ранил себя в грудь. И мужчину, и женщину госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на убийство»). Подозреваемого задержали, свой поступок он объясняет тем, что женщина хотела разорвать их отношения. Подозреваемый уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления. Несколько лет назад его жертвой также стала сожительница, которую он во время ссоры ударил ножом.

Напомним, что на Николаевщине женщину посадили в тюрьму на шесть лет за убийство дочери в ее день рождения.