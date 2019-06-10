В Мали практически истребили деревню, населенную этническим меньшинством – 95 погибших

По меньшей мере 95 человек было убито в деревне, населенной этнической группой догонов, в центральном районе Мали. Еще 16 считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает «BBC».

Подвергшаяся атаке деревня населена догонами – одним из нацменьшинств в Мали. Ночью неизвестные с оружием прибыли в деревню и произвели атаку. Представитель администрации деревни сообщил что было открыто уголовное производство.

«Начали стрелять, грабить и сжигать. Сейчас у нас 95 погибших мирных жителей. Тела сожжены, мы продолжаем искать других», - сказал чиновник в округе Кунду, где находится деревня Собане-Коу.

Источник в малийской службе безопасности на месте резни сказал, что «деревня догонов была практически уничтожена».

По словам местного чиновника, в деревне проживало около 300 человек, а до этого, в течении прошлых месяцев, участились конфликты между Догонскими охотниками и пастухами Фулани.

В последние месяцы в Мали также были совершены многочисленные нападения, некоторые из которых были по этническим мотивам.

Напомним, 5 мая в австралийском городе Дарвине неизвестный мужчина открыл огонь по гостям отеля Palms. По меньшей мере пять человек погибли.