В Харькове сообщили о «минировании» нескольких вузов

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Неизвестные «заминировали» несколько вузов в Харькове.

Об этом сообщает Национальная Полиция Украины.

«Сообщение про минирование высших учебных заведений на улице Сумской пришло на электронную почту вузов 10 июня.

На данный момент проводится осмотр помещений, прилегающей территории и осуществляется эвакуация граждан», - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Среди «заминированных» вузов - ХНУРЭ, педагогический университет, ХУПС им. Кожедуба, университеты городского хозяйства и искусств. 

Напомним в Харькове, в понедельник, 3 июня, неизвестные сообщили о закладке взрывчатки в 23 зданиях, аэропорте и 7 больницах.

А до этого, 27 мая, неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали.

Владислав Фомин

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