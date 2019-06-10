В Киевской области задержали экс-сотрудника «Кобры» и жителя Николаевщины, которые угоняли автомобили по всей стране

В Киеве 9 июня задержали двух ранее судимых угонщиков, которые подозреваются в более чем 20 похищениях автотранспорта. Один из них - житель 34-летний житель Николаевщины.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции.

Преступную деятельность группы разоблачили оперативники Департамента уголовного розыска совместно с уголовным розыском Киевской и Черниговской областей. Подозреваемые – 34-летний и 38-летний жители Киева, оба ранее были судимы за угоны и находятся под следствием.

В то же время в полиции Киевщины уточнили, что 34-летний задержанный является жителем Николаевской области, а 38-летний житель Киева ранее был сотрудником спецподразделения ГАИ «Кобра». Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook написал, что несмотря на подозрение в угонах, суд отпустил фигурантов уголовного дела и они снова взялись за преступления, но надеется, что после очередного задержания они «отдохнут за решеткой».

Злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Житомирской, Киевской областей и в столице. Обычно они похищали автомобили ночью с неохраняемых стоянок. Они выбирали только те машины, которые не оборудованы дополнительными противоугонными устройствами и системами. Автоугонщики похищали автомобиль, потом меняли номерные знаки, а после этого похищенная машина переправлялась в другую область. Уже там через свои налаженные каналы они находили перекупщика.

Подозреваемых задержали во время очередного угона. Судя по фото, они передвигались на автомобиле «Volkswagen Touareg» с николаевскими номерами. Полиция провела восемь обысков в Киеве, Черкасской и Киевской областях по адресам проживания задержанных и местам хранения похищенных автомобилей. Всего нашли семь автомобилей, некоторые из них были в разукомплектованном состоянии, с перебитыми номерами кузова.

Также изъяли и другие вещественные доказательства. Среди них: оборудование для угона автомобилей, заготовки ключей от автомобилей различных марок, специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя, устройство для подавления GPS и GSM сигналов, устройства для поиска «маячков», номерные знаки от ранее угнанных автомобилей.

Зимой прошлого года на Днепропетровщине полицейские уже задерживали обоих мужчин за серию угонов. В тот раз суд избрал им меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере миллион гривен каждому. Однако апелляционный суд решил изменить меру пресечения на домашний арест. Сейчас задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Николаеве полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в угоне «Toyota Camry» в Киеве.