В Николаеве приговорили к 14 и 7 годам двух подростков жестоко избивших до смерти мужчину в центре города почти 6 лет назад

В Николаеве приговорили к 14 и 7 годам лишения свободы местных жителей Гасанова И. и Алиева А., которые будучи подростками до смерти избили мужчину в 2013 году возле детского городка «Сказка».

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Заводского районного суда Николаева.

Согласно материалам, 22 сентября 2013 года двое несовершеннолетних обвиняемых в компании малолетней девочки находились на территории детского городка «Сказка». Они решили разойтись по домам на недлительный период и снова потом встретится на улице.

Обвиняемый Гасанов через время после звонка своей малолетней знакомой снова вышел на улицу. Вместе они пошли на трамвайную остановку «Буденного», где на лавочке сидел пьяный мужчина. Обвиняемый повел пьяного мужчину в кусты, где толкнул его и тот упал – позже он еще несколько раз подымал и толкал его. Понимая, что мужчина не может сопротивляться, он позвонил своему товарищу Алиеву и рассказал о произошедшем.

Далее несовершеннолетние уже вдвоем начали избивать мужчину. При этом Гасанов поднял его, поставил на колени и ударил со значительной силой потерпевшего в голову. Далее Алиев и Гасанов продолжали бить мужчину ногами и руками. Гасанов еще несколько раз подымал верхнюю часть туловища пострадавшего для удобства при нанесении ударов. После непродолжительного времени мужчина от полученных травм скончался, а обвиняемые, оставив тело в кустах, чтобы его не было видно, ушли.

Согласно протоколу следственного протокола с участием малолетней свидетельницы, она указала, как обвиняемый Гасанова позвонил Алиеву и сказал, что «нужно прибить типа» ради развлечения или чтобы что-то отобрать.

По ее словам, пьяный мужчина хотел уйти, но обвиняемый увел его в кусты, где начал толкать. Она осталась возле остановки. Потом в кусты пошел и второй обвиняемый и она слышала звуки похожие на удары. Девушка пошла в кусты и увидела, как зачинщик нападения подерживал за руку жертву, а потом ударил ногой в лицо. Она вышла и через время к ней на вышел обвиняемый, который выкурил сигарету и вернулся в кусты. Девушка через минут пять вернулся в заросли и увидела, что пострадавший был уже со свитером на голове и с него шла кровь – она снова вышла к остановке. Через время второй обвиняемый ей рассказал, как жертве прыгали ногами на голову. Оба обвиняемых были в крови.

Судя по тогдашнему сообщению милиции, тело убитого обнаружили спустя сутки.

Стоит отметить, что обвиняемого Гасанова также обвиняли и признали виновным в грабеже. До убийства, 30 августа 2013 года, он с подельником, относительно которого материалы выделены в другое производство, встретили на улице Карла Либкнехта, в районе пересечения с улицей Шевченко, мужчину, которого избили, а потом отобрали его мобильный телефон.

В итоге коллегия судей признала Гасанова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 7,12 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины, за что назначили ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Алиева признано виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 7,12 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это приговор после повторного рассмотрения уголовного производства после решения кассационного суд. В первый раз, в 2014 году, наказание для обвиняемых было значительно мягче.

Напомним, как на Львовщине подростки до смерти избили своего знакомого из-за долга, а после опубликовали фото убитого в соцсетях.