Николаевские патрульные показали видео погони за угонщиками «Toyota Camry»

Патрульная полиция Николаевской области опубликовала видео погони за подозреваемыми в угоне автомобиля «Toyota Camry».

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Напомним, что угонщиков - водителя и пассажира «Toyota Camry» - задержали 8 июня. Оказалось, что «Toyota Camry» похитили утром того дня в Киеве. Кроме того, подозреваемый водитель находился в розыске за имущественные преступления.

«Около 17 часов поступил вызов, что на автодороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» возле села Нечаянное в сторону города движется автомобиль «Toyota Camry» серебристого цвета и, грубо нарушая ПДД, создает опасные ситуации на дороге. Автопатруль в это время находился у въезда в город. Обнаружив транспортное средство по ориентировке, полицейские подали сигнал об остановке, который был проигнорирован. Водитель «Toyota Camry» лишь ускорился и, заехав в город, пытался уйти от патрульных».