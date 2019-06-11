Президент Украины уволил Савченко с должности главы Николаевской ОГА

Алексей Савченко Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал «Newsone», заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка.

По его словам, во вторник в Администрацию Президента пришли представления на увольнения глав ОГА. Напомним, что ранее эти представления согласовал Кабинет министров.

Также после брифинга на сайте Президента опубликовали соответствующие указы об увольнениях губернаторов.

Обновлено в 16:28 Указом Президента №385/2019 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации заместителя Савченко Вячеслава Боня.

Кроме того, уволены главы ОГА в: Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен и.о. главы ОГА), Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областях.

Напомним, что Савченко возглавил Николаевскую ОГА 6 октября 2016 года. О своей отставке он заявил после поражения Петра Порошенко на президентских выборах в апреле.

Ранее первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь заявил, что уйдет с должности, потому что не хочет работать с новоизбранным Президентом Украины. При этом заместители главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи и Александр Трайтли еще не решили, какие у них будут планы, после того, как президент Украины Владимир Зеленский назначит нового главу ОГА.