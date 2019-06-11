Главой Службы внешней разведки стал нардеп от «Батьківщини» Бухарев, который большую часть карьеры служил в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает «Зеркало недели».

Владислав Бухарев является членом парламентской фракции «Батьківщина». В Верховную Раду восьмого созыва он был избран по мажоритарному округу №162 (Сумская область), набрав 20,62% голосов избирателей.

Бухареву 50 лет, он является уроженцем Сумской области, носит звание генерал-лейнетанта налоговой милиции. В 1992-2007 годах служил в СБУ на оперативных и руководящих должностях.

В марте 2014 года и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя главы Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.

В парламенте входит в комитет по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, председатель подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью. В 2018 году его включили в санкционный список России. Награжден орденом «За заслуги» второй и третей степеней. Также он был отмечен наградами от СБУ, ФСБ России (как пишет «Левый берег») и Управления борьбы с наркотиками США.

Напомним, что ранее из Службы внешней разведки уволили её первого заместителя главы Сергея Семочко. 3 октября 2018 года НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении Семочко зарегистрировало уголовное производство о незаконном обогащении. Журналисты программы «Наші гроші с Денисом Бігусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 миллионов гривен, а у членов его семьи – российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.