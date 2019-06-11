В Киеве задержали трех чиновников Министерства юстиции – их подозревают в вымогательстве «откатов»

В Киеве ГБР 11 июня задержало трех чиновников Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, которые подозреваются в систематическом вымогательстве и получении взяток.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В задержании также участвовали Департамент защиты экономики Нацполиции и военная прокуратура.

«Руководитель управления совместно со своим заместителем и начальником отдела на постоянной основе в течение февраля-июня этого года требовали и получали от предприятия неправомерную выгоду. 30% от суммы договоров на поставку товаров, заключенных с государственными предприятиями, которые подчинены межрегиональному управлению, возвращались чиновникам в виде неправомерной выгоды. Кроме того, должностные лица предоставляли в скрытую аренду имущество государственных предприятий», - сообщили в ГБР.

Подозреваемых задержали при получении очередной части взятки в сумме 18 тысяч гривен. В случае доказательства вины задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Николаеве по подозрению в получении взятки задержали работников Центра госземкадастра.