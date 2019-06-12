СБУ предупредила вывод в офшор 17 миллионов долларов, которые Нацбанк выделил для рефинансирования

СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ, в размере более 17 миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшор.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

Для избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.

«По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 шесть миллионов гривен. В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

Также, в рамках уголовного производства инициировали процедуру передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.

Напомним, как на границе с Россией СБУ задержала фигуранта дела о хищении средств рефинансирования НБУ.