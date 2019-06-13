В Николаеве приговорили к трем годам тюрьмы полицейского, который организовал банду «домушников»

Фото с места задержания Суд приговорил к трем годам лишения свободы Максима Гущина, который будучи сотрудником полиции, решил организовать преступную группу по краже имущества в домах и квартирах Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Согласно материалам, в марте 2018 года инспектор сектора реагирования патрульной полиции решил организовать и контролировать групп воров в Николаеве. По службе он знал одну женщину, которая по его информации была связана с ранее судимыми за кражи лицами, которых она может привлечь к соучастию в группе.

Кроме организации и координации действия группы обвиняемый должен был подыскивать квартиры и дома, где могли быть деньги, а также уведомлять исполнителей краж о распорядке дня жертв, сигнализации, камер, наличии собак. Краденое он планировал делить среди группы поровну.

В то же время женщину, к которой обратился полицейский для создания ОПГ, правоохранители привлекли к конфиденциальному сотрудничеству.

Он при очередной встрече рассказал ей о первом месте для кражи – дом, в котором живет семья сестры его жены. Он рассказал, что родственникам жены из Израиля дочь переслала около 10 тысяч долларов. Полицейский также рассказал «соучастнице», что в доме нет сигнализации, собак и отдал ей подробный план дома, а та далее передала его правоохранителям.

16 марта 2018 года «соучастница» по заранее проработанному плану сообщила полицейскому, что они обокрали дом и назначила ему встречу. Когда она передала ему якобы похищенные деньги в долларах и гривнах, ювелирные украшения и прочие ценности, полицейского задержали.

В суде обвиняемый признал свою вину и подтвердил обстоятельства преступления. Он объяснил, что решился на такое преступление из-за сложного материального положения, которое возникло после рождения дочери.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 14 части 3 статьи 27 части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть подготовку и организацию краж с проникновением в помещение. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, как в Николаеве на «перегоне» 29 мая задержали группу из четырех квартирных воров. Позже в полиции рассказали подробности задержания этой группы и их преступлений.