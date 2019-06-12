Полиция задержала львовянку, которая пыталась продать в сексуальное рабство заграницу свою 17-летнюю дочь

Во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю львовянку, которая за 2700 долларов планировала передать свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику.

Об этом сообщают в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Львовской области установили, что львовянка подыскивает «клиентов», чтобы продать свою дочь для сексуальной эксплуатации.

Полицейские задержали женщину в аэропорту во время получения ею денег за продажу ребенка. Отмечается, что она ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей (статья 184 КоАП), совершение насилия в семье (статья 173-2 КУоАП), занятие проституцией и так далее (статья 181-1 КУоАП).

Теперь женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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