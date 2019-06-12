В Мариуполе прокурор на «Mitsubishi Outlander» сбил женщину на пешеходном переходе

В Мариуполе 11 июня автомобиль «Mitsubishi Outlander XL» под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В результате ДТП женщина получила травмы, её госпитализировали. Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины). С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине полицейский автомобиль сбил на «зебре» ребенка.