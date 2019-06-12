В рамках операции «Бастион» николаевские таможенники обнаружили контрабандных сигарет на ₴87 миллионов

Николаевская таможня ДФС возбудила дело о контрабанде сигарет на более чем 87 миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль на странице ведомства в Facebook.

Обнаружение контрабандистов произошло в рамках операции «Бастион», которая, в свою очередь, стала результатом успешного сотрудничества николаевских и турецких таможенников.

По словам Романа Криля, для проверки одной из внешнеэкономических операций, которая осуществлялась обществом с ограниченной ответственностью с регистрацией в Николаеве, таможенники направили запрос в таможенные учреждения Турции.

«Оказалось, что 39,8 тысяч коробок с сигаретами, весом почти 450 тысяч килограмм на сумму 87,3 миллиона гривен (22 контейнера), которые были ранее оформлены на экспорт из Украины, к получателю не приходили. Т.е. таможенный брокер предприятия указал ложные сведения про отправителя и получателя такой большой партии товара. Это прямое нарушение статьи 483 Таможенного кодекса Украины», - заявил Роман.

Нарушителям грозит конфискация товара, а также штраф в размере 100% его стоимости.

Напомним, как удалось пресечь ввоз крупной партии нефтепродуктов через Николаевский порт благодаря информации, которую получила Энергетическая таможня ГФС.

Также Николаевская таможня ГФС провела по обращению народного депутата аудит на предмет растраты средств из госбюджета в марте-апреле, когда исполняющим обязанности руководителя таможни был Игорь Резник.