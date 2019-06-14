В Херсоне налоговик попался с наркотиками и хотел решить проблему взяткой – его задержали при передаче денег полицейскому

В Херсоне задержали сотрудника Государственной фискальной службы, который пытался подкупить сотрудника полиции по делу о хранении наркотиков.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Чиновник ГФС обратился к заместителю следственного подразделения полиции Херсона с «просьбой» решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности и пообещал отблагодарить. 31-летний капитан сообщил о предложении неправомерной внутренней безопасности НПУ.

«500 долларов США фискал обещал предоставить по избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков и закрытия начатого уголовного производства», – говорится в сообщении.

По материалам УДВБ НПУ военная прокуратура Южного региона Украины внеслая сведения в ЕРДР по части 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины. Производство передано по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенное в Мелитополе.

26-летнего старшего оперуполномоченного УГФС задержали после передачи им вышеуказанной суммы полицейскому. В случае доказательства вины чиновника ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, как задержанный на взятке следователь из Березанки требовал деньги от матери подозреваемого в даче взятки полицейскому.