В России два генерала полиции поплатились должностями за дело журналиста Голунова, которому подбросили наркотики

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции – начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Об этом сообщает «Медуза».

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев потребовал их увольнения после прекращения уголовного преследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

6 июня специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали полицейские УВД по ЗАО Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист говорил, что полиция подбросила ему наркотики и избила после задержания. Следствие требовало отправить журналиста в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня глава МВД России объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова.

Иван Голунов известен тем, что занимается расследованиями коррупционных преступлений – он не раз изобличал власти Москвы в краже денег на всевозможных тендерах. Также его коллеги из издания «Медуза», включая руководство, рассказывают о том, что за несколько дней до задержания Голунову поступали угрозы.