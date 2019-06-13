В Одесском порту обнаружили растворенный в краске кокаин на $20 миллионов – СБУ предполагает, что в поставке замешаны таможенники

В Одессу из Южной Америки пытались провезти кокаин на 20 миллионов долларов США, который пытались скрыть от правоохранителей путем растворения в краске.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Груз с лакокрасочными материалами прибыл в морской порт Одессы в апреле. Поскольку товар доставили из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, принали решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара.

«По результатам исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до двухсот килограммов. Ориентировочная стоимость такой партии на «черном рынке» – более двадцати миллионов долларов США. Экспертиза установит окончательную вес наркотического вещества», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком «товара» является одна из местных коммерческих структур. В рамках уголовного производства открытого по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса Украины проведены обыски в офисных помещениях фирмы-получателя, а также в служебных кабинетах таможни. В ходе следственных действий изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.

Напомним, как в Одессе разоблачили деятельность наркокартеля, распространяющего кокаин в центре и на западе Украины.