В Беларуси казнили мужчину, причастного к убийствам троих людей

Александр Жильников и Вячеслав Сухарко В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, обвиняемого в трёх убийствах.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Судьба еще одного осуждаемого, Вячеслава Сухарко, остается неизвестной.

«Как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу», - сообщается на странице «Весны».

13 июня адвокат Жильникова отправилась в СИЗО, чтобы продолжить работу по его делу, однако ей сообщили, что её подзащитный «убыл по приговору». Адвокат уточнила, «значит ли это что он расстрелян?», на что получила положительный ответ.

Жильникова обвинили в исполнении заказного убийства двух человек в Минске в 2015 году, а также в причастности к убийству мужчины из Колодищей. 29 мая Верхновный суд Беларуси изменил приговор Жильникова с пожизненного на смертную казнь.

Напомним, как в Беларуси казнили путем расстрела двух фигурантов дела «черных риэлторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

А 9 января 2019 года 36-летний житель Бобруйска Александр Осипович был приговорен к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью.