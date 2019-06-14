В Николаеве приговорили к семилетнему тюремному сроку квартирантку, которая задушила хозяйку жилья

В Николаеве женщину приговорили к семи годам лишения свободы за убийство пожилой владелицы квартиры, у которой она арендовала жилье.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Жовтневого районного суда Николаевской области.

Как известно, конфликт, в ходе которого 50-летняя квартиранка задушила 74-летнюю хозяйку жилья, произошел 20 июня 2018 года. Женщина сама заявила в Ингульский отдел полиции о совершенном убийстве.

Обвиняемая признала свою вину. Она также рассказала свою версию произошдешего. По ее словам, когда она пришла в квартиру, где арендовала комнату, пострадавшая предложила пойти вместе с ней на улицу 6-ю Слободскую. Далее они зашли в кафе, где употребляли спиртное.

Уже после возвращения домой хозяйка квартиры якобы несколько раз оскорбляла обвиняемую и она схватила ее за шею – по словам обвиняемой, она не контролировала силу, когда сдавила шею, и потом поняла, что убила женщину.

После этого она забрала бижутерию и телефон пострадавшей. Она вызвала такси и уехала на улицу Херсонское шоссе, где в одном из заведений продолжила пить алкоголь и рассказала бармену о совершенном убийстве. Также она позвонила и рассказала об убийстве невестке пострадавшей, а потом – сообщила в полицию.

Суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и частью 1 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины, назначив ей итоговое наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, как бездомный из Кропивницкого в Николаеве пьяным убил своего товарища и две недели жил в одной квартире с трупом.